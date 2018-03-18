Явка на Южном Урале превышает среднероссийский уровень

Явка в Челябинской области превышает среднероссийский уровень.

На 10 часов утра динамика проголосовавших на Южном Урале демонстрирует 175-200 процентов по сравнению к показателям 2012 года этого же времени.

Отметим, что по данным ЦИК к 10 часам утра явка избирателей в регионе приблизилась к 10%.