Глава южноуральского парламента Владимир Мякуш пришёл на выборы всей семьёй
18 марта 2018, 10:45 [«Аргументы Недели. Челябинск», Оксана Великая ]
Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш около 10 часов утра пришел на избирательный участок, расположенный в челябинской прогимназии №90 по традиции вместе с семьёй - женой и дочерью.
- В нашей семье уже сложилась традиция: на выборы я всегда прихожу с дочерью. Сейчас ей семнадцать, а в следующем году Виктории будет восемнадцать, и она получит право голосовать и сделает выбор самостоятельно. Для нее это будет знаменательное событие и большая ответственность. Я же проголосовал за сильную и независимую Россию.
Также парламентарий осведомился у сотрудников УИКа о ходе голосований, на тот момент в выборах приняли участие уже практически 10% прикреплённых к участку избирателей.
Кроме того, Владимир Мякуш отметил, что 18 марта - особый день ещё по одной причине: вся стнара отмечает четвёртую годовщину воссоединения с Крымом.
- Крымчане показали нам пример гражданской ответственности. Важно не полагаться на чье-то решение, не ждать, что кто-то сделает выбор за тебя. Поэтому сегодня еще раз обращаюсь к землякам: если вы еще не сделали свой выбор, придите на избирательные участки, примите участие в голосовании. Важно сделать выбор самому!- напомнил южноуральцам Владимир Мякуш.
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