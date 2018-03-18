Глава южноуральского парламента Владимир Мякуш пришёл на выборы всей семьёй

Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш около 10 часов утра пришел на избирательный участок, расположенный в челябинской прогимназии №90 по традиции вместе с семьёй - женой и дочерью.

- В нашей семье уже сложилась традиция: на выборы я всегда прихожу с дочерью. Сейчас ей семнадцать, а в следующем году Виктории будет восемнадцать, и она получит право голосовать и сделает выбор самостоятельно. Для нее это будет знаменательное событие и большая ответственность. Я же проголосовал за сильную и независимую Россию.









Также парламентарий осведомился у сотрудников УИКа о ходе голосований, на тот момент в выборах приняли участие уже практически 10% прикреплённых к участку избирателей.

Кроме того, Владимир Мякуш отметил, что 18 марта - особый день ещё по одной причине: вся стнара отмечает четвёртую годовщину воссоединения с Крымом.

- Крымчане показали нам пример гражданской ответственности. Важно не полагаться на чье-то решение, не ждать, что кто-то сделает выбор за тебя. Поэтому сегодня еще раз обращаюсь к землякам: если вы еще не сделали свой выбор, придите на избирательные участки, примите участие в голосовании. Важно сделать выбор самому!- напомнил южноуральцам Владимир Мякуш.