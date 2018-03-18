В ЦИК поступило требование отменить результаты выборов президента

Выборы президента начались в России в субботу в 23.00 по мск. В самых восточных районах страны в 8.00 по местному времени открылись первые избирательные участки. Путин проголосовал на выборах президента на избирательном участке в РАН

Из Краснодарского края уже поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента. К этому заявлению можно отнестись только с улыбкой, поскольку сами выборы еще не состоялись, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. И поблагодарить автора жалобы за активную гражданскую позицию, сообщает ТАСС.

Ранее мы сообщали, что украинская полиция перекрыла доступ к избирательным участкам, лишая российских граждан возможности проголосовать на выборах президента.