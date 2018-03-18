Путин проголосовал на выборах президента на избирательном участке в РАН

Владимир Путин проголосовал на выборах президента РФ. Путин пришел на избирательный участок № 2151, находящийся в Российской академии наук (РАН). Действующий глава государства, участвующий в выборах как самовыдвиженец, сказал, что будет считать успешным любой процент голосов, дающий право исполнять обязанности президента.

По словам Путина, после голосования у него на сегодня запланирована «пара рабочих встреч».

Проголосовали сегодня уже кандидиты Павел Грудинин и Борис Титов. Титов пришел на избирательный участок с семьей - восемь человек. Титовы проголосовали в Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

Голосование на выборах началось на Дальгнем востоке России. Сейчас ибирательные участки открылись уже по всей стране. Проголосовать можно до 20:00. На пост президента РФ претендуют: Владимир Путин (самовыдвиженец), Борис Титов, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин и Григорий Явлинский.