Борис Дубровский проголосовал на избирательном участке ЧГМА

В 9.45 на избирательный участок №822 в Челябинской государственной медицинской академии приехал глава Южного Урала Борис Дубровский. Он энергично прошел магнитную рамку и поздоровался с полицейскими.

Затем сотруднице избирательной комиссии предъявил паспорт и получил бюллетень для голосования. Выйдя из кабинки, где Борис Александрович сделал свой выбор, глава региона опустил бюллетень в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней).

- Два праздника сегодня: и Выборы, и Крымская весна. Я всех поздравляю с этим, - сказал губернатор. - Выборы - это почетное право. Считаю, что все обязаны им воспользоваться.

И неожиданно губернатор призвал, обращаясь уже ко всем жителям Южного Урала: - Коллеги, работаем! Работаем! С праздником всех! Здоровья, успехов, света, тепла! Всего вам доброго!

Напомним, что сегодня, 18 марта 2018 года, в России проходят выборы главы государства. на Южном Урале ровно в 8 утра заработали все 2305 избирательных участков. Всего подготовлено 2 704 319 экземпляров бюллетеней, из них 425 тысяч экземпляров для КОИБов.