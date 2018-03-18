Борис Дубровский проголосовал на избирательном участке ЧГМА
18 марта 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В 9.45 на избирательный участок №822 в Челябинской государственной медицинской академии приехал глава Южного Урала Борис Дубровский. Он энергично прошел магнитную рамку и поздоровался с полицейскими.
Затем сотруднице избирательной комиссии предъявил паспорт и получил бюллетень для голосования. Выйдя из кабинки, где Борис Александрович сделал свой выбор, глава региона опустил бюллетень в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней).
- Два праздника сегодня: и Выборы, и Крымская весна. Я всех поздравляю с этим, - сказал губернатор. - Выборы - это почетное право. Считаю, что все обязаны им воспользоваться.
И неожиданно губернатор призвал, обращаясь уже ко всем жителям Южного Урала: - Коллеги, работаем! Работаем! С праздником всех! Здоровья, успехов, света, тепла! Всего вам доброго!
Напомним, что сегодня, 18 марта 2018 года, в России проходят выборы главы государства. на Южном Урале ровно в 8 утра заработали все 2305 избирательных участков. Всего подготовлено 2 704 319 экземпляров бюллетеней, из них 425 тысяч экземпляров для КОИБов.
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