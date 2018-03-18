Три атомные подводные лодки (АПЛ) четвертого поколения проекта "Борей" приняты в состав Военно-морского флота России (ВМФ). Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев рассказал, что АПЛ "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" уже выполняют боевые задачи.

Адмирал сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы": "Мы поддерживаем две группировки на Северном и Тихоокеанском флотах, в состав этих группировок будут входить новейшие атомные подводные крейсера четвертого поколения типа "Борей". В настоящее время выполняют боевые задачи крейсера "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах".