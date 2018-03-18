Курилы лидируют по явке на президентских выборах

До окончания выборов президента Российской Федерации в 2018 году остаются считанные часы, но уже можно отметить, что проходят они активнее предыдущих. На 15 часов дня на избирательные участки пришли более 180 тысяч островитян.

Безоговорочными лидерами на этот час стали жители Курильских островов: в Курильском районе явка составила 67,24%; в Южно-Курильском районе - 67,07%. На Сахалине отличился Ноглинский район, где явка избирателей составила более 60%. 50-процентный рубеж также преодолели Макаровский, Анивский и Смирныховский районы. В Южно-Сахалинске явка на 15 часов составила 47,21% из всех избирателей.

- Уже проголосовал на своем избирательном участке, расположенном в ДК «Родина», - рассказывает председатель Молодежного парламента Сахалинской области Николай Литус. – Вижу, что сегодня здесь на выборы пришло очень много избирателей и немало среди них молодежи. По сравнению с выборами 2012 года ситуация очень изменилась. Ведь именно молодежь, которая стремится выразить свое мнение, - главный индикатор того, что наша страна стала другой.