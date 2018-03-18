В Москве сегодня проголосовать можно до 20 часов
18 марта 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня в 08:00 открылись избирательные участки. Проголосовать можно до 20:00. 18 марта — день выборов Президента России. Принять участие в выборах могут все граждане, которым на день выборов исполнилось 18 лет.При голосовании по месту прописки, с собой достаточно принести паспорт. Найти свой избирательный участок можно с помощью специальной формы на mos.ru. В Москве в день выборов открыт круглосуточный телефон горячей линии Центральной избирательной комиссии: +7 (800) 700-20-18.
Для удобства москвичей городской транспорт работает по расписанию буднего дня. На маршруты выйдут более 6,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов, - сообщается на сайте мэрии.
На всех избирательных участках дежурят наблюдатели, которые следят за чистотой голосования на выборах. Следить за выборами Президента России можно онлайн. Веб-трансляция ожидается более чем с 40 тысяч избирательных участков по всей стране.
Первыми смогли проголосовать жители Сахалина, Курил, Камчатки. В дальневосточных регионах избирательные участки открылись, когда в Москве еще была ночь.
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