В Крыму впервые выбирают президента России
Мостостроители голосуют на избирательном участке в вахтовом городке
18 марта 2018, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму 18 марта 2018 года впервые выбирают президента России Строители Крымского моста, который соединит полуостров и Краснодарский край, начали голосование на избирательном участке в вахтовом городке на Таманском берегу.
Территориальный избирком разрешил открыть избирательный участок в вахтовом городке Тамани в 06.00, чтобы строители, работающие с 07.00, успели проголосовать до выезда на работу. По данным корреспондента РИА Новости, мостостроители с хорошим настроение приходят на выборы, у входа на участок даже собралась очередь из желающих проголосовать.
В Крыму и Севастополе выборы президента состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.
Активно идет голосование на Сахалине и на Курилах.
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