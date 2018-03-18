В Крыму впервые выбирают президента России

В Крыму 18 марта 2018 года впервые выбирают президента России Строители Крымского моста, который соединит полуостров и Краснодарский край, начали голосование на избирательном участке в вахтовом городке на Таманском берегу.

Территориальный избирком разрешил открыть избирательный участок в вахтовом городке Тамани в 06.00, чтобы строители, работающие с 07.00, успели проголосовать до выезда на работу. По данным корреспондента РИА Новости, мостостроители с хорошим настроение приходят на выборы, у входа на участок даже собралась очередь из желающих проголосовать.



В Крыму и Севастополе выборы президента состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

Активно идет голосование на Сахалине и на Курилах.