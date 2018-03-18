Стадион в Ростове-на-Дону - построен! И по факту и по документам

16 марта были подписаны документы о вводе в эксплуатацию стадиона «Ростов-Арена». - Друзья, хорошая новость! Полностью завершён ещё один проект в Ростовской области к ЧМ-2018. Вчера вечером был подписан акт о приеме в эксплуатацию "Ростов-Арены". Впереди у нас - только завершение работ по благоустройству территории возле стадиона, - сообщил вчера вечером губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Хроника сооружения стадиона к чемпионату мира в одном из самых футбольных регионов страны, на наш взгляд, заслуживает особого внимания:

Решение о строительства нового спортивного объекта на левом берегу Дона было принято в 2013 году.

1 августа 2013 года на месте будущего стадиона начался намыв песчаного грунта. 31 октября специалисты завершили намыв основания под стадион. Объем намытого песка составил порядка 650 тыс. куб. м. Работы по дальнейшему намыву тридцати гектаров, которые входят в «стадионную» зону еще продолжались: объем в 1 млн тонн следовало успеть выполнить до середины 2014 года. Поэтому работы велись и зимой — при температуре до минус 15.

Как заметил замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш, если весь намытый песок сложить в ж/д вагоны, то получится состав от Ростова-на-Дону до Москвы.









К началу февраля 2016 года строительная готовность «Ростов-Арены» составляла 42%. Были практически завершены устройство железобетонных перекрытий, железобетонных колонн и железобетонных стен.

13 июля 2016 года начался монтаж элементов кровли (арок), а также монтаж наружных фасадов (фахверков), представляющих собой решетки, закрепленные на внешней стене сооружения. Общий вес арок - 591 тонн, фахверков – 755 тонн. После монтажа всех фахверков на них установили внешнее декоративное покрытие спортивного объекта. Покрытие над трибунами стадиона - замкнутая конструкция волнообразного очертания, накрывающая пространство четырех трибун вокруг футбольного поля.

При отделке наружных стен арены использована система навесного фасада с применением перфорированных алюминиевых кассет в различных конфигурациях. В этот период строительная готовность стадиона составляла более 60%.

- Одной из особенностей «Ростов-Арены» стал замечательный обзор, создающий уникальный эффект присутствия. Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения, - пояснил Сергей Сидаш. - Этого удалось достичь за счет крутого подъема трибун, когда каждый следующий ряд почти на 45 см выше предыдущего и максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю. С последнего ряда трибун до кромки поля всего 45 метров.

В октябре 2016 года начались работы по обустройству футбольного поля. Оно представляет собой своеобразный «слоеный пирог»: внизу - бетонная плита, на ней - щебеночное основание, затем - дренажная система, а вверху - натуральный газон. Высота «пирога» футбольного поля – 1,2 метра.

В начале февраля 2017 года начался монтаж витражей и оконных блоков. На объекте велись штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения нового стадиона, а также монтаж лифтов и установка дверей.

20 июля 2017 года на футбольном поле «Ростов-Арены» начали обустройство травяного покрытия. На засев ушло порядка 400 кг семян. Ростов – город южный, трава выросла быстро. И уже 15 августа провели первую стрижку газона, после чего начался монтаж кресел.

Пять месяцев спустя, 20 декабря, строительство «Ростов-Арены» было практически завершено. Началась работа по получению заключения на соответствие построенного объекта проектной документации, а также по вводу стадиона в эксплуатацию.

И вот 16 марта 2018 года стадион был окончательно (документированно!) введен в эксплуатацию.