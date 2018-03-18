На Южном Урале открылись избирательные участки
18 марта 2018, 07:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинской области в 8-00 были открыты все избирательные участки. Жители региона выбирают президента Российской Федерации.
Сегодня, 18 марта, по всей стране стартует Единый день голосования. Жители выбирают президента России. Для южноуральцев напечатано 2 704 319 экземпляров бюллетеней, открыто 2035 участков, порядок охраняют более десяти тысяч полицейских.
Проследить за ходом Единого дня голосования на Южном Урале можно на трансляции выборов, которую в режиме реального времени ведет сайт газеты "Вечерний Челябинск".
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