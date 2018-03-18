На Южном Урале открылись избирательные участки

В Челябинской области в 8-00 были открыты все избирательные участки. Жители региона выбирают президента Российской Федерации.

Сегодня, 18 марта, по всей стране стартует Единый день голосования. Жители выбирают президента России. Для южноуральцев напечатано 2 704 319 экземпляров бюллетеней, открыто 2035 участков, порядок охраняют более десяти тысяч полицейских.

Проследить за ходом Единого дня голосования на Южном Урале можно на трансляции выборов, которую в режиме реального времени ведет сайт газеты "Вечерний Челябинск".