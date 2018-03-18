В России начались выборы президента. Первыми голосуют жители Дальнего востока, Сахалина, Камчатки. 18 марта 2018 года явка на президентских выборах в Сахалинской области в полтора раза выше, чем была в 2012 году.

По сведениям регионального избиркома, на 12.00 (4.00 мск) на Сахалине и Курилах проголосовали 31,59% избирателей. Для сравнения: на предыдущих выборах президента к этому времени показатель явки был 20,44%, - передает РИА Новости.

На данный момент избирательные участки на выборах президента России открылись в 8 утра (07.00 мск) в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областей и республике Удмуртия.

101-летний житель Еврейской автономной области Аркадий Черных - старейший избиратель. Ветеран проголосовал на выборах президента РФ в специальном доме для одиноких и престарелых в Биробиджане и заявил. Ветеран посоветоал властям обратить внимание на цены на лекарства. Для такого события Аркадий Черных надел свой лучший костюм. На пиджаке едва уместились награды. Ветеран говорит, что не пропустил ни одних выборов.

Россияне смогут проголосовать в разных странах мира.