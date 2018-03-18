Дальний Восток в лидерах на голосовании за президента

В Сахалинской области продолжаются выборы президента Российской Федерации, уже сейчас можно сказать, что люди активно идут на избирательные участки. Некоторые приходили еще до их открытия.

- Очень люблю рыбалку, а сегодня хороший, теплый день, очень подходящее время, но я предпочел прийти на избирательный участок, - рассказывает предприниматель из Южно-Сахалинска Николай Хон – Сегодня очень важный день для страны, я бы сказал определяющий, и голосовать сегодня нужно всем жителям страны. Мне не безразлично, что будет с моим государством завтра, поэтому я здесь.

Жители Дальнего Востока активно идут на выборы и явка превышает показатели на прошлых выборах президента. Наиболее активны избиратели в Чукотском автономном округе, где на 12 часов по полудни проголосовали уже более 47 процентов жителей, на втором месте – Камчатка с 31,05%, Сахалинская область замыкает тройку лидеров, к полудню в нашем регионе проголосовали почти 30% жителей. Самые активные избиратели живут в Южно-Курильском городском округе (49,72% проголосовавших на 12 часов), в Ногликах эта цифра составила 46,41%, в Томари – 39,84%.

Избирательные участки закрываются в 20 часов.