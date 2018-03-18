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Жители Сахалинской области выбирают президента

18 марта 2018, 08:10 [«Аргументы Недели. Сахалин», Матвей Соколов ]

Жители Сахалинской области выбирают президента

В 8 утра открылись избирательные участки на Сахалине и Курильских островах. Жители самого восточного региона России одними из первых опустят бюллетени в урны для голосования и выразят свою волю – кого бы они хотели видеть у руля страны ближайшие шесть лет.

Избирком напоминает, что маломобильные граждане могут заявить о своём намерении голосовать на выборах Президента на дому  до 14 часов 18 марта. А те, кто в этот день оказался в дороге, могут проголосовать в аэропорту и рядом с железнодорожным вокзалом.

Кроме того в избирательной комиссии Сахалинской области в течение всего дня будет работать «горячая линия», где готовы ответить на все вопросы на тему выборов Президента Российской Федерации.

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