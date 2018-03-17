Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал высылку британских дипломатов из России. По словам Соловьёва, Лондон позволил себе совершенно непозволительную риторику в отношении России и её представителей.

"То, что себе позволил глава дипломатии Борис Джонсон — это беспрецедентно. Не завершено расследование, а официальное лицо обвиняет президента другой страны в совершении тяжелейшего преступления — это как понимать?"

Владимир назвал ответные меры России еще довольно сдержанными. "Все-таки есть дипломатические нормы, нормы международных отношений, какие бы ни были тяжелые периоды в истории наших стран", — сказал Соловьев РИА "ФАН".

В субботу МИД РФ назвал ответные действия на решение Великобритании о высылке 23 российских дипломатов: из России высылается такое же количество сотрудников английского посольства, закрывается Генконсульство в Петербурге, а также общественная организация Британский совет.

Как стало известно, жители Великобритании отреагировали на заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о причастности президента России Владимира Путина к организации отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Они просят прощения у россиян.