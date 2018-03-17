О ходе расследования попытки убийства Сергея Скрипаля в Лондоне

Как известно, экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль стал жертвой отравления нервно-паралитическим газом. В Великобритании создана мощная система расследования подобных – с террористическим уклоном – преступлений. И на сегодня Скотланд-Ярд без преувеличения – одна из самых эффективных спецслужб в мире по расследованию подобного рода дел. Об этом в АН писал бывший резидент КГБ СССР в Великобритании Станислав Лекарев.

КОБРА как венец всех спецслужб

По существующей практике в случаях, подобных истории с нервно-паралитическим газом «Новичок», на помощь сыщикам спешит МИ-6. В интересах расследования задействуется вся имеющаяся агентура. Здесь не остаются в стороне британские дипломаты и журналисты, аккредитованные в Москве, которые ведут агрессивные опросы своих московских связей.

В Соединенном королевстве борьба с терроризмом возложена на Министерство внутренних дел Великобритании, в структуру которого входят Скотланд-Ярд (полиция) и МИ-5 (контрразведка). На территории Лондона антитеррор обеспечивают Special Branch и антитеррористическое подразделение СО13 Скотленд-Ярда.

В МИ-5 это функция подразделения «T Branch». Им помогают разведка (МИ-6) и служба радиоперехвата (ШкПС). В чрезвычайных ситуациях оперативным штабом руководит шеф Скотланд-Ярда. Решение о проведении боевых операций выносит премьер-министр после совещания с группой анализа чрезвычайных ситуаций Кобра, состоящей из руководителей национальных спецслужб.

Инструкция – всему голова

Одна из них имеет громоздкое название: «Руководство к работе по защите государства от атак террористов, предотвращению их и преследованию злоумышленников». Эта инструкция определяет единую стратегию и тактику выявления государственных преступлений еще на стадии их подготовки. Она дает механизм приведения силовых структур в состояние боевой готовности.

Инструкция содержит перечень обязательных мероприятий: усиление охраны на пограничных КПП, выделение допонительной охраны «объектов риска», усиление патрулей в аэропортах с использованием собак, скрытых постов и средств психотроники.

Если произошло массовое отравление, медэксперты автоматически направляют во все больницы подробное описание симптоматики. После внесения ясности в вопрос: кто готовил оружие, на основе какого яда был изготовлен токсин, выдвигаются версии. Разрабатываются все – от самых очевидных до самых невероятных (самоубийство, месть женщины и т.п.).

«Большой брат» в действии

В розыске используется система видеоидентификации. В память компьютера в математическом виде заносится информация о фотографическом изображении лица человека и особых приметах. К компьютеру подключены видеокамеры, расположенные в местах большого скопления людей. Получаемая с камеры картинка сопоставляется с имеющимися в банке компьютера фотографиями разыскиваемых. Одновременно ведется сопоставление более чем тысячи изображений. Такие системы в Великобритании уже внедрены в аэропортах, крупных магазинах, стадионах, на вокзалах и даже на многолюдных улицах. Локальные сети системы объединены в единый национальный центр.