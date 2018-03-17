Водители, светоотражающие жилеты приготовили?
17 марта 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), в России водители с 18 марта будут обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, если им придется в темное время суток покинуть автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов.
Дополнение в ПДД внесено постановлением правительства №1524 от 12 декабря 2017 года, вступающим в силу 18 марта 2018 года.
Светоотражающие элементы на одежде водителя при вынужденной остановке в темное время суток обязательны, чтобы снизить количество ДТП. Водители не могут в темноте видеть людей, выходящих на обочину трассы.
Представитель ГИБДД России Юрий Шакиров назвал данные о пострадавших в ДТП водителях без светоотражающих жилетов, которые были сбиты автомобилем: таких наездов в 2017 году было 386 по всей стране. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 пострадали, - сообщает РИА Новости.
По данным ГИБДД, за два месяца 2018 года таких ДТП было 37, в них погибли девять человек, пострадали 36.
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