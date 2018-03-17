Движение в Москве ограничат 18 марта из-за митинга в честь присоединения Крыма

В центре Москвы в воскресенье, 18 марта, движение будет ограничено в связи с митингом, посвященным присоединению Крыма. Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым» в 21:30 начнется на Красной площади.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждает об изменении схемы организации дорожного движения.

"С 14:00 на Театральном проспекте на участке от ул. Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. В районе Большого и Малого театра будет временно отменена парковка. На время проведения концерта будет отменена остановка наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице. Остановки рядом будут работать в штатном режиме", - говорится в сообщении ЦОДД.

По некоторым данным, в концерте примут участие группа «Любэ», Григорий Лепс и другие артисты.