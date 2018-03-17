Наблюдатель из Украины приехала на выборы в Крым

В составе делегации международных наблюдателей на выборах президента России на территорию Республики Крым прибыла представительница Украины Татьяна МЕЛЕ.

Она официально аккредитовалась в ЦИК РФ, чтобы лично убедиться в соблюдении прав крымчан и их добровольном выборе. Об этом Татьяна рассказала во время визита в Бахчисарай, пишет «РИА Крым».

«Я в Крыму, чтобы понаблюдать за выборным процессом. Я за честность выборов, за то, чтобы они были, как говорят у нас на Украине, «прозорi», – сказала она, пишут "Аргументы недели - Крым".

МЕЛЕ также отметила, что не боится преследований со стороны украинских властей из-за ее визита в Крым.

«Я думаю, что здесь не должно возникнуть никаких проблем, потому что я хочу убедиться, что выборы пройдут честно и в соответствии с законодательством. Хочу посмотреть, как люди будут голосовать, насколько активно они будут посещать избирательные участки, вот и все», — подчеркнула Татьяна.

Помимо нее для наблюдением за ходом избирательного процесса на полуостров прибыли представители из ряда европейских стран. В частности, официально зарегистрированные в ЦИК РФ наблюдатели из Швеции, Дании, Израиля, Италии, Великобритании, Португалии, рассказал директор Агентства этнонациональных стратегий, соорганизатор поездки международных наблюдателей в Крым Александр КОБРИНСКИЙ.