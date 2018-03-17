Куда звонить южноуральцам при возникновении ЧС?
17 марта 2018, 11:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинской области круглосуточно работают телефоны экстренных служб.
Если вы стали свидетелем или невольным участником чрезвычайной ситуации, областные власти просят обращаться по телефонам 01 со стационарного телефона, или 101 с мобильного.
Кроме того,покой и порядок охраняют полицейские, телефон дежурки по региону 263-64-13, а также ФСБ - звонить 749-25-82 или 743-26-28.
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