Куда звонить южноуральцам при возникновении ЧС?

В Челябинской области круглосуточно работают телефоны экстренных служб.

Если вы стали свидетелем или невольным участником чрезвычайной ситуации, областные власти просят обращаться по телефонам 01 со стационарного телефона, или 101 с мобильного.

Кроме того,покой и порядок охраняют полицейские, телефон дежурки по региону ‎263-64-13, а также ФСБ - звонить 749-25-82 или ‎743-26-28.