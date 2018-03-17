В Липецке пропал 13-летний Максим Климов. В пятницу, 15 марта, днем подросток ушел из дома в 15 микрорайоне Липецка. До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено. На поиск Максима Климова собираются волонтеры.

Липчан просят помочь в поиске пропавшего подростка, сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".

Приметы Максима Климова: На вид 12-13 лет, рост 160-163 сантиметра, среднее телосложение, волосы светло-русые. Подросток ушел из дома в легких кроссовках, спортивном костюме и ветровке.