Модернизированные БМП-1 оснастят пушкой, и они смогут сбивать беспилотники

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-1 оснастят 30-миллиметровой пушкой от бронетранспортёра БТР-82, и они смогут сбивать воздушные цели, в том числе беспилотники. Сразу несколько источников в российском ОПК рассказали о модернизации первых советских боевых машин, которые до сих пор стоят на вооружении российской армии и Росгвардии, - передает РИА Новости.

По сведениям информаторов, решение модернизировать БМП-1 связанно с тем, что эта неприхотливая в эксплуатации техника после улучшения боевых возможностей могла бы эффективно применяться в борьбе с нерегулярными вооруженными формированиями.

По данным источников в ОПК, для испытаний закуплено около 20 боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72. Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 "Гром". Уточняется, "Гром" - это противотанковая пушка, а новый модуль может применяться против легкобронированной техники и низколетящих целей – вертолетов и даже беспилотников.

По данным из открытых источников, за время производства БМП-1 (1966-1988) было построено более 20 тысяч таких машин. Сейчас на вооружении ВС РФ и Росгвардии находятся около 1 тысячи БМП-1, 7 тысяч бронемашин стоит на хранении Минобороны. Почти 7 тысяч БМП-1 эксплуатируется сегодня в более чем в 30 странах мира.