Тепло все же приближается к Москве

По сообщениям синоптиков, на данный момент пока сохраняется низкая температура. И среднесуточная температура продолжает понижаться.

Температура воздуха в Москве и области 17-18 марта вновь опустится ниже климатической нормы. Однако погода будет комфортной из-за отсутствия сильного ветра, передает «НСН».

В выходные температура будет от -17°С до -19°С, а по области от -17°С до -22°С. Днём температура будет повышаться.

В субботу в Москве до -7°С … -9°С, по области максимальная температура составит -7°С … -12°С. В воскресенье будет немножечко теплее: в Москве -3°С … -5°С, а по области от -3°С до -8°С. Повышение температуры ожидается в начале следующей недели, хотя ночные морозы еще сохранятся. Настоящая весенняя погода придет в последние дни марта.