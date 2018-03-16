Собянин оставил Навального без «карусели»

Сергей Собянин выступил с заявлением по поводу грядущих выборов. Он напомнил, что в этот раз граждане могут проголосовать на любом участке. Достаточно было лишь заранее подать соответствующее заявление. Мэр столицы также подчеркнул, что любые попытки нарушить правила или устроить провокации будут пресечены.

Нововведение особенно актуально для жителей Москвы и области, многие из которых, как известно, проживают не по месту регистрации. Таких людей сотни тысяч. Суть «мобильного избирателя» в том, что у каждого была возможность заранее обратиться в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или, что еще проще, заполнить заявление на сайте госуслуг и выбрать удобный по местоположению участок.

Новый порядок не мог не вызвать множество слухов о том, что это станет поводом для множества потенциальных нарушений на выборах. Не будет ли так называемых каруселей, когда один и тот же человек голосует несколько раз? Ответ Сергея Собянина – нет, такое невозможно. Дело в том, что прием заявлений закончился четыре дня назад, за это время сотрудники избирательных комиссий сверили списки и выявили повторы. Подавшие заявку несколько раз действительно есть. Мэр предполагает, что у людей просто поменялись планы на воскресенье. Мосгоризбирком отправит им сообщения с разъяснениями недоразумений и адресом единственного участка, где они смогут проголосовать.

Чуть меньше 40 человек умудрились подать от 3 до 8 заявлений на разные адреса. Второе и последующие будут аннулированы. Сергей Собянин отметил, что устроить шоу в день выборов ни у кого не получится. Кроме того, он напомнил об уголовной ответственности за подобные действия. «Летний сезон в московских парках открывается 1 мая. Вот тогда и можно будет покататься на каруселях», – пошутил мэр.