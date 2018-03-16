Русская община Крыма записала песню и сняла клип, посвященный Сергею Аксенову

В честь четвертой годовщины избрания Сергея АКСЕНОВА на должность председателя Совета министров, Русская община Крыма (сокращенно – РОК) записала песню и сняла клип, посвященный главе правительства республики.

В песне, которую исполняют мужской и женский голоса, повествуется о том, что Крыма для Сергея АКСЕНОВА – это святое, работает он постоянно, и нет у него времени на развлекательные поездки по Европе. Говорится и о федеральных проектах, а также в целом о развитии республики. «Жизнь такая замечательная вместе с тобой», – поют, видимо, со знанием дела голоса, пишут "Аргументы недели - Крым".

Примечательно, что песня про АКСЕНОВА положена на музыку любимой группы Владимира ПУТИНА «Любэ». Однако доподлинно не известно, спрашивали ли записавшие ее люди на это разрешение у авторов нетленного хита.

Кроме того, в клипе демонстрируется очень много кадров, снятых на квадрокоптер. При этом также неизвестно, получали ли авторы клипа про АКСЕНОВА разрешение на съемку с воздуха у ФСБ.