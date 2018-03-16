Литовченко согласился, что лучше ходить на выборы, чем оказаться на баррикадах

Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко, делясь своим мнением о том, почему 18 марта каждый россиянин непременно должен исполнить свой гражданский долг, не только процитировал известного писателя, но и вспомнил, как сам впервые голосовал.

Первый раз, будучи еще студентом Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства, Литовченко голосовал в 1979 году во время выборов в Верховный Совет СССР. Рассказывая об этом, депутат не припомнил, за кого тогда отдал свой голос, зато чувство личной ответственности и значимости события сохранил в памяти до сих пор. А заодно и некоторые яркие подробности.

- В советское время выборы были настоящим праздником, на них шли семьями. Помню, на участках всегда было весело и красиво – цветы, плакаты, играла музыка, - говорит Анатолий Литовченко. - В буфетах – разные вкусности, для детей - трубочки с кремом и заварные пирожные. Но люди шли независимо от возможности купить бутерброды с колбасой. Считалось, что проголосовать нужно. И это прямо святое…

По словам депутата, люди в то время все были так воспитаны: попробуй не пойди на выборы!

- Я вообще не люблю, когда решают за меня. Все важные решения в жизни всегда принимал сам, - отметил парламентарий и добавил, что не прийти на избирательный участок равносильно сознательному отказу от права голоса. Более того, участие в выборах - это вопрос государственной важности. Это возможность повлиять не просто на политическую ситуацию – на благополучие страны.

- Все мы видим, какие позитивные перемены происходят в России, и мы должны дальше двигаться только вперед, - заметил Анатолий Литовченко, а в качестве убедительного довода процитировал известного российского писателя Э.Севруса: «Лучше регулярно ходить на выборы, чем один раз попасть на баррикады».

- День выборов – слишком важный день, чтобы остаться дома. Он гораздо важнее, весомее и влиятельнее, чем сотни «кухонных» разговоров, - резюмировал депутат Госдумы.