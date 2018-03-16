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Половина обращений к депутату Госдумы Владимиру Бурматову касается проблем ЖКХ

16 марта 2018, 15:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Порядка 45 процентов из всех обращений к депутату Гослдумы Владимиру Бурматову касается проблем ЖКХ. С начала года к нему обратилось 890 южноуральцев.

Жителей Челябинской области беспокоят перебои с поставками льготных лекарств, проблемы с зарплатами и работой, а также множество проблем жилищно-коммунального характера. Многие из них удается решить довольно быстро, но только после того, как вмешается парламентарий.

Так, например, сегодня пришла соседка женщины, которую по вине работников ЖКХ затопило фекалиями. Она поблагодарила депутата за то, что проблема была оперативно решена. 

Отметим, что буквально месяц назад челябинка пришла с просьбой о помощи — у соседей прогнила труба, а слесари предложили поставить пластиковые латки. Узнав об этом, Бурматов направил депутатский запрос, и тут же нашлась и новая труба, и работники для устранения коммунальной аварии.

Коммунальные проблемы - не единственная тема обращений жителей Южного Урала, но самая болезненная, - отметил депутат Государственной думы Владимир Бурматов. - Около половины жалоб касается бездействия управляющих компаний, однако они не забывают повышать цены за ЖКХ и требовать эти деньги у собственников. Крайними, как правило, в этой ситуации остаются самые добросовестные плательщики – пожилые люди.

Парламентарий заявил, что свою работу нужно делать сразу же и хорошо.

Если необходимо мое вмешательство — я готов вмешиваться, - подытожил депутат.

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