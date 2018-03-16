Россиянам не вернут деньги, потерянные из-за пенсионной реформы
16 марта 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне, потерявшие свои пенсионные накопления в силу собственной недостаточной осведомленности, могут даже не надеяться на их возвращение.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский разъяснил, что гражданин, положивший часть своих накоплений в негосударственный пенсионный фонд, по закону не имеет права их трогать в течение пяти лет. Пять лет – это минимальный определенный государством срок, чтобы инвестированные деньги смогли принести дополнительный доход.
При передаче средств из одного пенсионного фонда в другой проценты теряются и не выплачиваются. Таких граждан много, которые делают это по незнанию или неполному информированию, и в общем набегают солидные суммы: потери инвестдоходов при досрочном переводе средств из одного фонда в другой оцениваются уже десятками миллиардов.
Сенатор рекомендовал всем гражданам внимательно читать законы и повышать свою финансовую грамотность, хотя бы в части собственных накоплений. А законодателям, возможно, стоит ужесточить правила и обязать сотрудников ПФ четко разъяснять порядок действий и возможные потери при переводе гражданами своих средств, сообщает НСН.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес