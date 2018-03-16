В Якутске открылся перинатальный центр, построенный в условиях вечной мерзлоты

В Якутске 12 марта открылся первый в России перинатальный центр, который построен на территории многолетних мёрзлых грунтов. На сегодняшний день в центре родилось уже 52 малыша.

Как передает ОТР, семиэтажное здание рассчитано на 130 мест. Ежегодно там смогут принимать роды у 8000 женщин. Есть и отделение консультации. Половина оборудования в центре отечественного производства, в том числе и современная неонатальная техника - она позволяет выхаживать детей с экстремально малой массой тела и врождёнными патологиями. В декабре строители сдали проект, а в начале недели там уже появились на свет первые дети.

Площадь нового перинатального центра - более 30 тысяч квадратных метров. Его строительство обошлось в 4 миллиарда рублей.