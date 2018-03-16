Банкомат обсчитался и выдал школьнику 300 тысяч рублей

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа банкомат неожиданно расщедрился и выдал 300 000 рублей 15-летнему подростку.

Школьник хотел снять наличные и вставил карточку в банкомат, но вместо запрошенной суммы электронные мозги устройства отсчитали клиенту 300 000 рублей. Подросток проявил сознательность: поскольку он такую сумму не запрашивал, то отнес нечаянно обналиченную сумму в полицию.

С банкоматом, конечно, разбираются программисты банка. А вот граждански ответственного школьника сотрудники полиции планируют наградить за проявленную сознательность и честность. Об этом сообщила НСН.