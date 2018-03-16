Банкомат обсчитался и выдал школьнику 300 тысяч рублей
16 марта 2018, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа банкомат неожиданно расщедрился и выдал 300 000 рублей 15-летнему подростку.
Школьник хотел снять наличные и вставил карточку в банкомат, но вместо запрошенной суммы электронные мозги устройства отсчитали клиенту 300 000 рублей. Подросток проявил сознательность: поскольку он такую сумму не запрашивал, то отнес нечаянно обналиченную сумму в полицию.
С банкоматом, конечно, разбираются программисты банка. А вот граждански ответственного школьника сотрудники полиции планируют наградить за проявленную сознательность и честность. Об этом сообщила НСН.
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