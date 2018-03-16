Крым встречает французскую делегацию наблюдателей

Сегодня, 16 марта, Крым встречает делегацию международных наблюдателей из Франции. Они будут смотреть за ходом выборов президента России на полуострове.

Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, французские наблюдатели получили все необходимые аккредитации. Помимо наблюдения за проведением выборов президента Российской Федерации, они посетят города южного берега Крыма (ЮБК) и город Симферополь, пишет РИА Новости.

Возглавляет делегацию французских международных наблюдателей Тьерри Мариани. Всего в составе делегации планируется приезд 24 человек.

Выборы президента Российской Федерации пройдут уже в это воскресенье, 18 марта 2018 года. В Крыму это будут первые выборы президента страны после возвращения полуострова в состав РФ.