Работа энергетиков «МРСК Урала» с сегодняшнего дня переведена в «особый режим»

Для обеспечения максимальной надежности энергоснабжения потребителей во всех подразделениях ОАО «МРСК Урала» (входит в Группу компаний «Россети») в преддверии выборов Президента РФ введен режим «технологической тишины». Он подразумевает под собой полный запрет на все плановые работы и переключения за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений.

В ОАО «МРСК Урала» с 12.00 сегодняшнего дня также начинает действовать «особый режим» работы. Данная мера необходима для того, что бы обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение избирательных участков в день выборов Президента Российской Федерации на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

В период подготовки к дню голосования энергетики «МРСК Урала» предприняли ряд исчерпывающих дополнительных мер по обеспечению надежного электроснабжения избирательных участков на подведомственной территории. Во всех производственных отделениях и в АО «Екатеринбургская электросетевая компания» произведен внеочередной осмотр электросетевых объектов, обеспечивающих электроэнергией избирательные комиссии и участки. Все районные диспетчерские пункты обеспечены списками избирательных участков, подключенных как к электросетям предприятий ОАО «МРСК Урала», так и иным сетевым компаниям.

Всего на территории присутствия компании будут осуществлять свою работу 7225 участков. Из них более 4500 участков подключены, непосредственно, к центрам питания ОАО «МРСК Урала». Остальные подключены к сетям иных территориальных сетевых организаций, с которыми энергетики компании находятся в непосредственном контакты и при необходимости готовы обеспечить необходимую помощь.

Приняты также дополнительные меры по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов электросетевого комплекса, проведены дополнительные инструктажи персонала, актуализирован порядок взаимодействия и экстренной связи с органами местного самоуправления, местными подразделениями МЧС России, МВД, ФСБ для координации совместных действий в случае возможных нештатных ситуаций. Кроме того, энергетики находятся в тесном взаимодействии с региональными штабами по обеспечению электробезопасности.

В филиалах и производственных отделениях, а также дочернем обществе будут мобилизованы более четырёх тысяч сотрудников, проведены дополнительные инструктажи, оперативно-выездные бригады усилены дополнительным ремонтным персоналом. Накануне и в день выборов, на всей территории ОАО «МРСК Урала» будет организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, предусмотрена четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад. Мониторинг ситуации в электросетевом комплексе Урала и Прикамья будет производиться в круглосуточном режиме.

Так стоит отметить, что в полную готовность приведены 429 резервных источников электроснабжения (369 до 30 кВт, 60 свыше 30 кВт), которые в случае необходимости могут быть задействованы для электроснабжения избирательных участков. Большая часть которых уже доставлена к энергообъектам, питающим их, чтобы обеспечить незамедлительный перевод нагрузки, если это потребуется. Комплекс организационно-технических мероприятий, проведенных энергетиками, должен свести к минимуму возможные технологические нарушения на электросетях, снабжающих электроэнергией избирательные участки, чтобы жители региона смогли беспрепятственно принять участие в голосовании.

Напомним, что в ОАО «МРСК Урала» работает сразу несколько каналов коммуникации, по которым потребители могут связаться с энергетиками. Можно обратиться к специалистам телефонного Центра обслуживания клиентов компании можно по бесплатному номеру 8-800-2501-220. Операторы работают круглосуточно и без выходных. А также можно получить online-консультацию энергетиков «МРСК Урала» посредством систем мгновенного обмена сообщениями - WhatsApp и Telegram. Круглосуточные консультации в WhatsApp осуществляются по номеру 8-912-2901-220, в Telegram - по никнейму @mrskural.