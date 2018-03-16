На выборах севастопольцам выдадут памятные медали

Все жители Севастополя, которые придут на участки для голосования 18 марта, получат памятную медаль «С Россией навсегда» в честь годовщины референдума.

Об этом рассказал председатель городской комиссии по проведению общекрымского референдума Валерий МЕДВЕДЕВ. По его словам, с идеей о выпуске памятной медали о возвращении домой в Россию выступил патриот города Иван ЕРМАКОВ на заседании совета ветеранов, пишет «Новый Севастополь».

Медали уже изготовлены в достаточном количестве и будут доставлены на все избирательные участки, пишут "Аргументы недели - Крым".

На лицевой стороне изображен памятник затопленным кораблям. С обратной стороны надпись «С Россией навсегда». К медали прилагается удостоверение с подписью Валерия МЕДВЕДЕВА.