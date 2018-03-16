Британия не может обойтись без русского газа

Англичане плотно подсели на русский газ. И дело тут совсем не в мифическом «Новичке» – спад добычи нефти и газа в Северном море вынуждает Лондон увеличивать закупки энергоносителей у России.

Как утверждают английские эксперты, которые опубликовали свои выводы и расчёты в журнале The Spectator, Великобритания сейчас вынуждена импортировать 38% потребляемых энергоресурсов. Это очень много. Причём значительную часть газа она получает из России.

Всего на долю газа приходится около 40% потребляемой в Британии энергии. При этом 43% газа от общего объема Британия добывает сама, а 44% получает через европейские трубопроводы, в которых треть газа из России. Получается, что англичане импортируют из нашей страны по трубопроводам почти 15% необходимого им газа. Такой объём заместить сейчас просто негде. Кроме этого Британия импортирует и сжиженный природный газ, который в последнее время идёт с завода СПГ на Ямале, что в российском Заполярье.

В итоге англичане, несмотря на всю свою ненависть к Москве не могут нанести по России карательный экономический удар. Так можно и самим замёрзнуть холодной зимой.