Иностранные эксперты назвали российский «Статус-6» угрозой ядерного апокалипсиса

Международный эксперт в области применения ядерного оружия назвал российский подводный беспилотник «Статус-6» угрозой для жизни на планете. Стивен Шварц считает, что оружие, которое способно нести на своем борту ядерный заряд, является «кобальтовой бомбой» и может превратить целые континенты в безжизненные территории.

В беседе с журналистами портала Business Insider он рассказал о современном ядерном оружии. Самыми страшными последствиями ядерного взрыва, эксперт назвал не столько ударную волну, сколько выпадения радиоактивных осадков. Огненное облако после взрыва всасывает в себя грунт или воду, загрязняя их радионуклидами, которые затем разносятся на большие расстояния.

Как считает специалист, ядерное вооружение США устроено таким образом, что заряды детонируют в воздухе, и главным поражающим фактором становится ударная волна. В результате город, над которым был произведен взрыв, будет практически полностью разрушен, однако радиоактивное загрязнение будет минимальным.

В тоже время, российский подводный беспилотник «Статус-6» может детонировать в толще воды. И по данным американской разведки, его снаряды содержат кобальт-59, который может превратиться в радиоактивный кобальт-60. Оружию приписывается два главных поражающих фактора: создание цунами и радиационное загрязнение. Пыль и частицы воды, содержащие кобальт-60, могут разноситься ветром на тысячи километров от эпицентра взрыва.

Радиационные осадки превратят в пустыню целые континенты как минимум на 50 лет, а люди на загрязненных территориях будут подвергаться смертоносным дозам радиации.