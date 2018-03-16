В Госдуме высказались о ЕГЭ: это был чудовищный эксперимент над школьниками

Глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сделал заявление насчет ЕГЭ. Политик отметил, что подобный тип экзамена как формат оценки школьников не оправдал себя.

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР внесла в ГД законопроект, в котором содержится отказ от проведения ЕГЭ. Депутаты предложили заменить его государственными экзаменами по программам общего образования.

Нилов подчеркнул, что это был "чудовищный эксперимент над школьниками" и он полностью провалился. По его мнению, ЕГЭ не имеет никакого отношения к оценке настоящих знаний и реального уровня подготовки учеников российских школ, передает в пятницу РИА "Новости".