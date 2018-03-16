В Госдуме высказались о ЕГЭ: это был чудовищный эксперимент над школьниками
16 марта 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сделал заявление насчет ЕГЭ. Политик отметил, что подобный тип экзамена как формат оценки школьников не оправдал себя.
Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР внесла в ГД законопроект, в котором содержится отказ от проведения ЕГЭ. Депутаты предложили заменить его государственными экзаменами по программам общего образования.
Нилов подчеркнул, что это был "чудовищный эксперимент над школьниками" и он полностью провалился. По его мнению, ЕГЭ не имеет никакого отношения к оценке настоящих знаний и реального уровня подготовки учеников российских школ, передает в пятницу РИА "Новости".
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