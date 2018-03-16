Германия против бойкота ЧМ-2018 в России

Как сообщает немецкая государственная медиакомпания Deutsche Welle, новый министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер не желает смешивать спорт и политику. Он считает, что бойкот чемпионата мира по футболу в России не нужен.

Хорст Зеехофер многолетний и очень популярный премьер-министр Баварии. Этот пост он занимал десять лет. Сейчас, несмотря на серьёзные разногласия с Ангелой Меркель она была вынуждена согласиться на его назначение министром внутренних дел ФРГ. Зеехофер возглавил это ключевое министерство 14 марта. Любопытно, что в Германии спорт находится именно в ведении главы МВД.

И одно из своих первых заявлений он посвятил мировому первенству по футболу, которое пройдет летом в России. «Политические проблемы должна решать политика, а не спорт», – сказал Зеехофер в интервью газете Bild. Против бойкота чемпионата 2018 года в России выступает и тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв.