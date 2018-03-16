По соседству с Крымским мостом откроют археологическую лабораторию

Около Крымского моста планируется создать туристический и археологический кластеры. Археологическая лаборатория будет представлять большой интерес для международного сообщества и туристов.

«Представьте, вы по мосту въезжаете в Крым, справа — знаменитая гора Митридат античной эпохи, впереди — курганы-захоронения скифских царей, слева — русская крепость XIX века, которая охраняла вход в Керченский пролив. И вы попадаете в историю страны», — цитируют НСН слова главы керчинской администрации.