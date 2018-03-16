Благотворительный проект "Андрюша" может не состояться
16 марта 2018, 11:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Уникальный благотворительный проект, называемый брендом Челябинской области, под угрозой срыва. Концерт-фестиваль "Андрюша" с участием тысячи юных талантов и звезд, который стал судьбоносным событием для сотен одаренных в сфере искусства детей, не имеет финансирования. Организаторы обращаются за всенародной поддержкой ко всем жителям Челябинской области.
На краудфандинговой Интернет-площадке Boomstarter.ru в данный момент собрано лишь 26% от необходимой суммы. По условиям проекта, если за оставшиеся 34 дня не будет набрано 100%, все средства вернутся жертвователям, и концерт "Андрюша" не получит поддержки.
Напомним, в Челябинске уже 8 лет подряд проводится детский фестиваль, аналогов которому нет в мире. Ради него на Южный Урал ежегодно приезжают Андрис Лиепа, Александр Олешко, Юрий Розум, Ольга Кабо и многие другие деятели культуры. Он был создан супругами Жаботинскими в память о семилетнем погибшем сыне - талантливом и светлом мальчике. Сейчас "Андрюша" стал путеводной звездой для всех талантливых детей Челябинской области.
"В Челябинске проходит концерт, который достоин лучших сцен мира", - сказал народный артист России Андрис Лиепа.
Спонсором "Андрюши" может стать каждый. Организаторы приготовили интересные вознаграждения за пожертвования - авторские стикеры для соцсетей, нарисованные талантливыми юными художниками, картины, уникальные книги, билеты на культурные события в Челябинске и Москве от друзей "Андрюши". Размеры предлагаемых пожертвований - от 100 рублей до 200 тысяч. Поддержать "Андрюшу" легко - нужно пройти по ссылке.
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