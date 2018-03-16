Челябинск собирает юных «Экопатриотов»

До 3 мая 2018 года в Челябинске проходит открытый конкурс «Молодежный форум на кубок Челябинской городской Думы «Патриоты Челябинска - 2018». Тема форума - «Экопатриот - 2018».

Организаторами выступают: Управление культуры Администрации Челябинска, Центр культурно-информационной деятельности совместно с Уральским институтом культурной политики и проектного менеджмента Челябинского государственного института культуры и группой компаний «Мегаполисресурс» при поддержке Челябинской городской Думы, Комитета по делам образования Челябинска, Министерства экологии Челябинской области, Челябинского областного отделения Российского детского фонда.

Проект реализуется в целях привлечения внимания молодежи к экологическим проблемам города, формирования и развития патриотических ценностей молодого поколения на основе идеи заботы об экологическом благополучии города.

На молодежный форум приглашаются учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений города Челябинска. Для участия необходимо: собрать команду единомышленников, до 8 апреля 2018 г. заполнить и прислать в оргкомитет заявку и согласие на обработку персональных данных. Конкурсные документы принимаются по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45, тел./факс 8(351)266-05-99 или по e-mail: chel-iac@mail.ru.

Испытания пройдут в три тура:

Первый тур (заочный) – «Экоэстафета» (до 25 апреля) - ребятам предстоит организовать в своих школах сбор использованных батареек. Критерием определения победителя данного этапа станет вес сданных батареек. Все батарейки будут переработаны на заводе «Мегаполисресурс», единственном в стране, который утилизирует батарейки и извлекает из них полезные материалы без вреда природе.

Второй тур – «Экопатруль» (до 8 апреля) – командам предлагается провести экологическую акцию, по итогам которой создать социальный видеоролик. Все ролики будут оцениваться членами жюри с учетом следующих критериев: соответствие теме, масштабность и социальная значимость акции, техническое качество ролика, а также соответствие требованиям по хронометражу.

Третий тур – «Эковолонтёр» - 14 апреля в Челябинском государственном институте культуры (г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а) школьникам предстоит не только презентовать, но и защитить перед экспертами свой проект.

По итогам третьего тура планируется проведение панельной дискуссии по экологической проблематике с привлечением ведущих южноуральских специалистов в сфере экологии.

Финальное мероприятие состоится 3 мая в Челябинском государственном институте культуры. Победителем форума и обладателем Кубка Главы города Челябинска станет команда, набравшая максимальное количество очков по итогам трех туров.

Отметим, что в состав жюри войдут представители Челябинской городской Думы, Центра культурно-информационной деятельности, Министерства экологии Челябинской области, Уральского института культурной политики и проектного менеджмента Челябинского государственного института культуры.

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно прочитать в положении.