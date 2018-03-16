Необычный способ предложения руки и сердца

Молодой человек из подмосковного Пушкино решил сделать своей возлюбленной оригинальное предложение руки и сердца. Чтобы подняться на балкон к своей девушке и попросить ее руки, романтик пригнал во двор ее дома кран-манипулятор.

Как пишет Подмосковье сегодня, вариант необычного визита к будущей невесте он нашел в интернете: обзванивал разные фирмы и узнавал, если ли 30-метровые автовышки на небольшой машине. Такой сюрприз жениху обошелся в 8 тысяч рублей. «В тот момент, когда меня поднимали на высоту, особо не боялся. Я думал лишь о том, чтобы она открыла окно и согласилась», – рассказал отчаянный влюбленный. К счастью, его надежды оправдались, и избранница ответила заветное «да».