Кто отравил Скрипаля

Будем откровенны, Россия изо всех сил пытается отмыться от шквала обвинений её в отравлении предателя Скрипаля. Искренне стараются в этом наши знаменитые и не очень эксперты, политики, политологи, депутаты и прочие завсегдатаи многочисленных ток-шоу. Версий события крайне мало, но лейт-мотив один – России (и Путину, конечно) это невыгодно.

Присоединяюсь к этой мысли безоговорочно. Но вот вопрос – а кому выгодно? «Говорящие головы» явно и неявно намекают, что к отравлению может быть причастно руководство Великобритании или, по крайней мере, её секретные службы. И уж совсем осторожно – что не обошлось без американских ястребов. При этом употребляется расхожая фраза – «ищи, кому выгодно». Говорить-то говорят, но как-то походя, мимоходом, не утруждая себя дотошным анализом. А я предлагаю читателю задержаться именно на этом моменте; постараться, сдержав эмоции, определить - кому сие событие действительно выгодно, а кому нет.

Мой первый постулат: руководству Англии это невыгодно. Знаем, не испытывают эксцентричный Борис Джонсон или вполне обычная Тереза Мэй пламенной любви к России! И что? Неужели они из-за этого готовы на крайнее обострение отношений с Россией? Какую даже минимальную выгоду может поиметь Англия? Взаимная высылка дипломатов - это выгода? Неминуемые дополнительные трудности для фирм, работающих В России – тоже хорошо? И зачем тёте Терезе сознательно лезть в окопы на переднем крае борьбы с Россией, ей вполне комфортно, коль уж неймётся, просто подносить патроны. Лично Терезе Мэй событие в Солсбери – очень неприятные дополнительные хлопоты и горькие почти девичьи слёзы. Может быть, подсуетились английские секретные службы? SIS, конечно, штука зловредная, но не настолько же безбашенная и неподконтрольна политическому руководству! При самодеятельности можно лишиться не только кресла, но и свободы (так и хочется сказать, головы). Нет, господа, увольте, не вытанцовывается для Англии какая-то выгода!

Столь же искусственно искать связь между отравлением Скрипаля и американскими угрозами на химические атаки в Сирии. Отравление Скрипаля – слишком мелкий факт для обоснования американской позиции. Коротко говоря, «овчинка выделка не стоит».

«А» сказано, пора говорить «Б»

В мире существует лишь две структуры, которым отравление в Солсбери выгодно. Первая из них – киевская власть. Чем ей это выгодно? Всем! Сплошные плюсы, ни одного минуса (если, конечно, не поймают). США, Англия, Евросоюз явно станут более благосклонны к героической бедняжке Украине. Глядишь, ещё какие-нибудь санкции к России появятся, может, и «Северный поток-2» притормозится. Это ли не радость, это ли не выгода? А какой радостный хай поднимется (и уже поднялся!) в «ридной неньке»? Каким счастьем будет светиться на экранах ТВ г-н Ковтун, так похожий на новорождённого поросёночка и как горделиво и путано будет разглагольствовать украинский потомок древних греков Максим какой-то!

Пожалуй, единственный вопрос: есть ли у Киева техническая возможность использовать газ «Новичок»? Думаю, надо спросить у химиков. Ясно одно: не вымерли же на Украине профессионалы под корень!

Подытоживаю: для Украины отравление в Солсбери выгодно.

Однако (как же без «однако»?) я отдаю предпочтение другой подозреваемой мною структуре. Называется эта структура Михаил Борисович Ходорковский. Естественен вопрос - какую выгоду он, Ходорковский, может иметь? О-о, самую большую. Называется эта выгода – месть. Скажу без политкорректности: в 2004 году практически лично Путин засадил на десять лет товарища Ходорковского. Представьте: только что МБХ был «хозяин горы», ногой открывал любые двери, держал в стойле четверть Государственной Думы. И нА тебе – «из князи в грязи» на десять лет! Плюс издевательское помилование на излёте срока. Как хотите, не могу представить себе, чтобы у Михаила Борисовича не выросла тяжелая, неутолимая злоба. Ходорковский – кровник Путина!

И вновь уже задававшийся вопрос: по силам ли МБХ такая операция? Вполне! Вспомним цепь кровавых событий, связанных с ЮКОСом. Там были комбинации и посложнее, чем в Солсбери. Нет-нет, МБХ всегда был в стороне, но тень его непременно рядом. Кстати, смело можно предположить, что операция с Скрипалем не такая уж и дорогая, в миллион долларов может уложиться. И подход к бедняге не сложен; тот вполне мог клюнуть на знаки внимания, допустим, со стороны «Открытой России».

Такие вот версии, прочно, мне кажется, стоящие на базе «кому это выгодно».

P.S. Непрошенный совет нашим спецслужбам. Если на Украине или в окружении МБХ есть наши разведчики (разведчики! не шпионы!) надо даже с риском их провала добыть всё, что можно добыть.

P.P.S. Не удивлюсь, если в недалёком будущем в СМИ появится какое-либо иностранное «журналистское расследование» с новыми и весьма пикантными фактами, благоприятными для России. А вы как хотите? С волками жить - по волчьи выть.