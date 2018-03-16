Подписка на избирательных участках Москвы и Московской области

18 марта жители Москвы и Московской области смогут на избирательных участках не только принять участие в выборах Президента России, но и, при желании, подписаться на любимые газеты и журналы, - сообщает пресс-служба ФГУП "Почта России". Подписку можно будет оформить на 338 избирательных участках Московского региона.



Возможность оформления подписки на избирательных участках согласована с ЦИК России, и проводится Почтой России для популяризации института подписки. Подписку на газеты и журналы можно оформить в рамках досрочной подписной кампании на второе полугодие 2018 года и в рамках текущей подписной кампании на апрель, май и июнь. Подписка на "Аргументы недели", как обычная,так и досрочная проводится по индексам П1029 и П1033(для пенсионеров).



Подписку на 294 избирательных участках Москвы и 44 избирательных участках Московской области будут принимать сотрудники ближайших отделений почтовой связи с 9:30 до 16:00 . Адреса избирательных участков, где будет оформляться подписка, можно узнать по телефону «горячей» линии Почты России 8-800-2005-888.



Напомним, что с 1 февраля 2018 года стартовала досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года, а с 1 апреля начнется основная подписная кампания. Подписку на газеты и журналы можно оформить как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном сайте Почты России.