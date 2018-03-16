"Обжорикус камчатикус" попал на фотосессию в заповеднике
16 марта 2018, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]
Фотоловушка в кальдере вулкана Узон в Кроноцком заповеднике Камчатки впервые зафиксировала росомаху в дневное время.
Сфотографировать камчатскую росомаху в дневное время очень сложно. Основная часть кадров с фотоловушек сделана в ночное время. На территории Кроноцкого заповедника обитает всего около 80 особей камчатской росомахи, и снимки с фотоловушек помогают специалистам отслеживать районы обитания и передвижения этого зверя.
Фотоловушка – автоматический фотоаппарат, оснащенный датчиком движения. Он сработал на движение у термального ручья, впадающего в озеро Центральное рядом с вулканом Узон, сообщает ТАСС. По словам специалистов, росомаха в этом районе была сфотографирована впервые.
Камчатская росомаха – хищник-одиночка из семейства куньих, обитающая в северной лесотундре. Латинское название зверя – Gulo gulo kamchatikus (gulo – лат. обжора). Благодаря широким лапам росомаха не проваливается в снег и способна проходить до 50 км в поисках еды.
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