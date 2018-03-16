Пенсионный возраст повысят с 2019 года

Сроки выхода россиян на пенсию могут быть увеличены уже со следующего - 2019 года. Как ожидается, женщин будут отправлять на заслуженный отдых с 63 лет, а мужчин с 65. Сейчас в правительстве решают сделать такое повышение постепенным или отрубить кошке хвост одним ударом.

Как рассказали «Аргументам недели» в аппарате Госдумы, такой правительственный законопроект в Охотном ряду ожидают уже в начале апреля, чтобы успеть его принять в весеннюю сессию. «Проведены консультации с профильными комитетами и представителями всех фракций. Несмотря на возражения оппозиционных фракций, большинство поддерживает эту инициативу», - осторожно предсказал собеседник «Аргументов недели». По его словам, «пока такое решение принято не обнародовать».

Депутат Госдумы Олег Смолин считает принятие этого законопроекта недопустимым в нынешних экономических условиях.

«Срочность этого законопроекта привычно объясняют катастрофической демографической ситуацией. Но это лишь отчасти верно. В правительстве умышленно путают два понятия: отношение числа граждан трудоспособного возраста к числу нетрудоспособного возраста и соотношением количества работающих и пенсионеров. Сегодня на 1 тысячу работающих приходится 710 неработающих, в том числе детей и пенсионеров. А, например, в 1970 году эта нагрузка была еще больше – 790. Но пенсии, с учетом дополнительных социальных льгот, были вполне достойными», - считает Смолин.

По его мнению, надо искусственно не уменьшать число пенсионеров, а бороться со скрытой безработицей и увеличивать число рабочих мест с приличной оплатой труда.