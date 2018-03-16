Губернаторов будут оценивать по работе общественного транспорта

Общественное Общероссийское объединение пассажиров намерено повысить заинтересованность исполнительной власти в оперативном решении проблем пассажиров.

Представители общественной организации предложили Министерству транспорта РФ расширить список критериев оценки работы высших должностных лиц регионального уровня. Еще одним критерием должна быть удовлетворенность пассажиров качеством перевозок, считают общественники.

Минтранс России переадресовал в правительство предложение включить уровень удовлетворенности качеством работы общественного транспорта в перечень показателей эффективности работы губернаторов. Если общественный запрос будет удовлетворен, то в указ Президента «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» будет внесено соответствующее дополнение, сообщает RT.