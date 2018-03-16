В водительских правах планируют указывать согласие граждан на донорство органов

Общероссийский народный фронт и фонд "Здоровье" предложили Минздраву фиксировать в водительских правах граждан согласие или отказ автомобилистов на посмертное донорство и трансплантацию органов.



Предполагается, что каждый человек сможет официально указать свое решение при получении или обновлении водительского удостоверения. Как отмечает RT, данное предложение уже направлено в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

В ОНФ считают, что такая мера позволит существенно увеличить число доноров в стране. В настоящий момент, как считают авторы идеи, многие люди даже не задумываются о подобной возможности.