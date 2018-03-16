Работник ДПС, позволивший знакомым в Тюмени ездить с фальшивыми номерами, уволен
16 марта 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Тюмени был уволен сотрудник ГИБДД, который предвзято относился к некоторым водителям. Согласно последней информации, мужчина "прощал" различные правонарушения своим знакомым автомобилистам.
Полицейский впоследствии попросил восстановить его в должности, однако Ленинский районный суд не удовлетворил данный иск, передает URA.RU.
В пресс-службе суда подчеркнули, что инспектора уволили в связи с "утратой доверия". Известно, что с 8 декабря 2016 года по 2 марта прошлого года, сотрудник ГИБДД помогал функционировать одной из организаций и позволял эксплуатировать грузовые автомобили с поддельными номерами и истекшей госрегистрацией.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Работник львовской прокуратуры, будучи пьяным, хотел убежать от ГАИ