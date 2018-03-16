Работник ДПС, позволивший знакомым в Тюмени ездить с фальшивыми номерами, уволен

В Тюмени был уволен сотрудник ГИБДД, который предвзято относился к некоторым водителям. Согласно последней информации, мужчина "прощал" различные правонарушения своим знакомым автомобилистам.

Полицейский впоследствии попросил восстановить его в должности, однако Ленинский районный суд не удовлетворил данный иск, передает URA.RU.

В пресс-службе суда подчеркнули, что инспектора уволили в связи с "утратой доверия". Известно, что с 8 декабря 2016 года по 2 марта прошлого года, сотрудник ГИБДД помогал функционировать одной из организаций и позволял эксплуатировать грузовые автомобили с поддельными номерами и истекшей госрегистрацией.