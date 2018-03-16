Опубликовано последнее предсказание ясновидящей Джуны о судьбе России
16 марта 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
В распоряжении СМИ оказалось последнее предсказание ясновидящей Джуны Давиташвили о судьбе России. Утверждается, что данный прогноз женщина сделала перед своей кончиной.
В пророчестве Джуны говорится о том, что Россия должна благополучно пережить все трудности, пишет rambler.ru. Прорицательница была уверена в том, что стране покровительствуют высшие силы, которые уберегут ее от больших бед.
Кроме того, в своем последнем предсказании ясновидящая отметила, что России пора «сеять поле». Интерпретаторы пророчества считают, что Джуна имела в виду программу импортозамещения, которая начала реализоваться после введения западных экономических санкций.
Джуна Давиташвили умерла в 2015 году в возрасте 65 лет. Причиной ухода из жизни ясновидящей стал инсульт.
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