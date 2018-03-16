В зоопарке Владивостока овчарка воспитывает леопарда

В зоопарке Владивостока молодая среднеазиатская овчарка приняла котенка леопарда «на воспитание».

Среднеазиатскую овчарку Эльзу владельцы зоопарка купили осенью прошлого года. Эльза составила компанию в вольере маленькой львице по имени Астра. Так подраставшие вместе девочки – овчарка Эльза и львица Астра – подружились и прославились своей дружбой.

Они и сейчас живут в одном вольере, кошка Астра и собака Эльза. Кроме того, Эльза «взяла шефство» над котенком леопарда. Юная леопардесса по имени Милаша родилась в зоопарке, сейчас ей пять месяцев. Овчарка Эльза очень бережно выгуливает свою юную подопечную, сообщает РИА Новости.